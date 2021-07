Les députés examinent plusieurs questions importantes lors d’une séance plénière, le 21 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La 15e Assemblée nationale a poursuivi mercredi 21 juillet sa première session à Hanoi avec notamment l’adoption des résolutions sur l’élection de son secrétaire général, du président de son Conseil des ethnies, des présidents de ses commissions et de l’auditeur général de l’Etat.

Selon les résolutions adoptées, le membre du Comité central du Parti et secrétaire général de la 14e Assemblée nationale Bui Van Cuong a été élu secrétaire général de la 15e Assemblée nationale. Le secrétaire du Comité du Parti du bloc des entreprises relevant de l’autorité centrale Y Thanh Hà Niê Kdam a été élu président du Conseil des ethnies de l’Assemblée nationale. Le membre du Comité central du Parti et auditeur général de l’Etat de la 14e législature Trân Sy Thanh a été élu auditeur général de la 15e législature.



L’Assemblée nationale a élu les présidents des commissions de l’Assemblée nationale, notamment les présidents de la Commission des lois, de la Commission de la justice et de la Commission de l’économie.



Les députés se sont également penchés sur le projet de programme de surveillance de l’Assemblée nationale en 2022. Plusieurs d’entre eux ont demandé au Comité permanent de l’Assemblée nationale d’assumer la responsabilité principale pour la construction du projet de rénovation des activités de surveillance pour 2022 et les années suivantes.



Ils ont exhorté à établir un mécanisme et les responsabilités légales dans le sens de l’individualisation des responsabilités dans le processus de préparation et de soumission des projets de loi à l’Assemblée nationale. – VNA