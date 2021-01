Des produits de viande sont vendus au supermarché Big C. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Lors d’une conférence sur la mise en œuvre des plans en 2021 tenue jeudi, l’Association des aliments et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville a proposé aux services, secteurs et à la ville de continuer la réforme des procédures administratives et des mécanismes d’assistance pour les entreprises de l’industrie alimentaire.

Ho Chi Minh-Ville devra avoir des mécanismes et politiques visant à promouvoir rapidement les programmes de développement des entreprises et des produits de l’industrie alimentaire, de développement des entrepôts pour la conservation, la création de zones de matières premières, la formation des chaînes de production…, contribuant à stimuler l’industrie alimentaire et d’autres secteurs concernés.

Mme Ly Kim Chi, présidente de l’Association des aliments et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que les services et les secteurs devraient relancer le programme de connexion des chaînes de valeurs entre les unités de divers secteurs de la ville et des localités voisines, pour augmenter la valeur des secteurs.

En 2020, le l’indice de développement industriel du secteur de l'alimentation et des boissons de la ville a connu une baisse légère de 0,7% par rapport à 2019. Dans cette industrie, le secteur de transformation alimentaire a enregistré une croissance de 2,2% et la consommation des produits alimentaires transformés, de 4,3%. Avec une croissance stable, le secteur de transformation alimentaire a apporté une contribution importante au développement industriel de la ville. -VNA