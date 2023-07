Hanoi (VNA) – Des experts ont formulé des recommandations pour rétablir la demande globale et promouvoir la croissance dans le nouveau contexte lors de la table ronde macroéconomique de mi-année tenue mardi 11 juillet à Hanoi.

S’exprimant lors de l’événement, le professeur associé Nguyên Thanh Hiêu, vice-président de l’Université nationale d’économie (NEU), a déclaré que le Vietnam a enregistré un taux de croissance du PIB de 3,72% au premier semestre 2023.Ce taux est relativement faible par rapport à la même même période de ces dix dernières années (seulement supérieur aux 1,74 % de la même période de 2020, en raison de l’impact grave de la pandémie de Covid-19).Les décaissements du budget de l’État ont été estimés à 232,2 billions de VND (9,8 milliards de dollars), soit 33 % du plan annuel, tandis que les capitaux décaissés par Le secteur non étatique a cru de 2 % en glissement annuel, soit moins que les 9,5% de croissance au cours de la même période de 2022. Les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 13,43 milliards de dollars, en baisse de 4,3% sur un an.Le professeur associé Nguyên Thanh Hiêu a dit que ces chiffres démontrent une forte baisse de la demande globale de l’économie vietnamienne. L’objectif de croissance de 6,5% en 2023 pourrait être difficile à atteindre dans le contexte des impacts imprévisibles du monde et du secteur manufacturier national qui ne s’est pas encore complètement redressé de la pandémie.Cela nécessite que le gouvernement, les ministères, les secteurs et les agences prennent des mesures rapides et appropriées pour rétablir la demande globale et développer l’économie dans le prochain contexte, a-t-il souligné.

Photo d’illustration: baochinhphu.vn

L’économiste principal du PNUD, Jonathan Pincus, a suggéré de mettre en place une politique budgétaire anticyclique pour stimuler la demande dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale.Plus précisément, il est nécessaire d’inverser la baisse de l’investissement public, d’accroître son efficacité, de moderniser le système de protection sociale adapté à un pays à revenu intermédiaire et de rendre transparente la politique budgétaire du pays, a-t-il ajouté.Le professeur associé-Docteur Pham Thê Anh de la NEU a souligné la nécessité d’encourager l’investissement privé en réduisant continuellement les taux d’intérêt sur les prêts et en utilisant le crédit d’impôt à l’investissement à court terme.Il est essentiel de contrôler la croissance de la masse monétaire autour de 10%, a-t-il recommandé, soulignant l’importance d’accélérer les investissements publics, en mettant l’accent sur les projets d’infrastructure, le développement de logements sociaux et la construction de nouvelles écoles publiques pour répondre aux besoins sociaux.L’État devrait avoir des politiques de stimulation de la consommation par le biais de subventions sociales pour les ménages pauvres et les personnes qui ont perdu leur emploi ; et d’augmenter le revenu imposable et de réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les articles essentiels, a-t-il encore indiqué. – VNA