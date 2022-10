Hanoi (VNA) - Le Vietnam devrait se concentrer sur l’accélération du décaissement des investissements publics et du programme de redressement économique au cours des deux prochaines années pour promouvoir la croissance nationale, selon la directrice adjointe de l’Institut national des finances, Lê Thi Thuy Vân.

Les obstacles concernant le soutien des taux d’intérêt doivent être supprimés afin que les entreprises, les coopératives et les ménages puissent accéder rapidement aux capitaux, a-t-elle déclaré dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les mesures que le Vietnam devrait adopter en réponse aux risques liés au déclin de l’économie mondiale.La mise en œuvre de la politique monétaire doit être menée de manière prudente, proactive et flexible pour assurer la stabilité des taux d’intérêt et soutenir l’économie et stabiliser le taux de change.La priorité devrait être donnée à la politique budgétaire et élargie. Les taxes et les redevances doivent être revues pour fournir le meilleur soutien aux entreprises pour redresser la production et la croissance économique.Des mesures pour contrôler les prix, ainsi que l’inflation, devraient être prises pour s’assurer que l’inflation est maintenue en dessous de 4%, a déclaré la docteure Lê Thi Thuy Vân.

Au port de Tân Cang - Cat Lai. Photo: VNA

Il est essentiel pour le Vietnam d’améliorer sa capacité de production et de construire une économie indépendante et résiliente, a-t-elle déclaré, ajoutant que cette orientation aidera le Vietnam à devenir moins dépendant des sources extérieures tout en minimisant les dommages causés par les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et par la politique "Zero Covid" de la Chine.Étant donné que les principales économies sont confrontées au risque de récession, le Vietnam doit anticiper les défis qui pourraient survenir, notamment l’inflation importée, a-t-elle estimé.Le Vietnam pourrait subir des fluctuations de taux de change alors que les États-Unis et l’Europe augmentent les taux d’intérêt, ce qui aura un impact sur le marché financier mondial.La Banque d’État du Vietnam est récemment intervenue sur le marché des changes pour stabiliser le taux de change, de sorte que les réserves de change seront réduites, a-t-elle noté, ajoutant que c’est également un défi.Selon la docteure Lê Thi Thuy Vân, l’ajustement des taux d’intérêt réglementaires par la banque centrale vise à réduire l’écart entre le dong vietnamien et le dollar américain, stabilisant ainsi le taux de change.Cependant, cela a également un impact sur l’économie nationale. Un taux d’intérêt plus élevé augmentera les coûts des intrants des entreprises, réduisant le besoin de prêts pour développer la production, affectant ainsi le potentiel de croissance de l’économie, a-t-elle encore indiqué. – VNA