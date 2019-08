Vue de la conférence, le 30 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une conférence tenue vendredi 30 août à Hô Chi Minh-Ville a discuté des solutions pour promouvoir et assurer un développement durable de l’industrie de la crevette vietnamienne.



L’industrie de la crevette vietnamienne dipose de nombreux avantages, a estimé le président de l’entreprise par actions Sao Ta Food, Ho Quoc Luc, lors de l’événement organisé par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).



Il a évoqué notamment la vaste superficie astacicole, le niveau élevé de transformation, les accords de-libre échange que le pays a signés qui permettent de booster la croissance de cette filière.



Cependant, il a estimé que les défis l’industrie de crevettes vietnamiennes rencontre encore des défis à relever restent nombreux, tels que la petite taille des élevages, la concurrence féroce sur le marché mondial, la pénurie d’infrastructures adéquates et l’imposition des droits antidumping.



Le Dr Nguyen Tien Thong, professeur de l’Uuniversité du Danemark du Sud, a recommandé de concentrer les efforts sur la création de sources certifiées de crevettes à des prix compétitifs, la construction de la marque, l’investissement dans les zones d’élevage et l’hamonisation des intérêts entre entreprises et agriculteurs.



Carson Roper, expert français, a suggéré de prêter attention à l’utilisation des antibiotiques et des produits chimiques dans l’aquaculture et la transformation des crevettes, de privilégier les produits biologiques et écologiques.



La valeur des exportations de crevettes a connu entre janvier et juillet une baisse de 8% sur un an, pour s’établir à 1,77 milliard de dollars. Cependant, en juillet, les exportations de crevettes à destination des États-Unis, de la Chine et de l’Australie ont bondi respectivement de 37%, 48% et 56%. – VNA