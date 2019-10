Ninh Binh (VNA) - Les experts à un séminaire tenu mercredi 2 octobre à Ninh Binh (Nord) se sont penchés sur les enjeux que soulève la patrimonialisation sur le développement économique, soulignant la nécessité de concilier patrimoine et développement durable.

Vue du séminaire tenu le 2 octobre dans la province de Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Nous voyons de nombreux sites du patrimoine mondial confrontés à une augmentation du nombre de touristes. En fait, ce problème n’est pas négatif, car les visiteurs apporteront de nombreux avantages à la communauté locale, des contributions significatives au développement socio-économique, à la création d’emplois et à l’amélioration du milieu naturel environnant. Mais le développement de l’économie touristique doit assurer la durabilité et un équilibre entre développement et conservation, a déclaré Now Yahashi, experte au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.Nous devons quantifier les capacités de charge touristique élaborées par l’Union internationale pour la conservation de la nature, procéder à une analyse exacte des capacités d’accueil des sites patrimoniaux, identifier les changements acceptables, lancer des indices d’avertissement, définir scientifiquement les objectifs de gestion du patrimoine, a-t-elle ajouté.Plusieurs experts ont également recommandé d’attacher de l’importance à la fois aux zones centrales et aux zones tampons, de respecter la délimitation du périmètre des sites patrimoniaux pour en assurer leur intégrité et leur authenticité, et de faire en sorte que le développement du tourisme ne nuise pas au patrimoine et bénéficie de la collaboration active de la population locale. - VNA