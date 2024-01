Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des virus informatiques ont provoqué des pertes estimées à 17.300 milliards de dongs (soit 716 millions de dollars) au Vietnam, selon un enquête sur la cybersécurité menée en décembre dernier par BKAV, un groupe technologique vietnamien opérant dans les domaines de la sécurité des réseaux et des logiciels.L’an dernier, au moins 745.000 ordinateurs au Vietnam ont été infectés par des virus voleurs de comptes (comptes Facebook et bancaires), soit une augmentation annuelle de 40%. Les virus les plus répandus comme RedLineStealer, ArkeiStealer, Fabookie..., ont font partie du top 20 des souches virales les plus contagieuses au Vietnam.Notamment, si en 2022, ces virus n’ont volé que des données de compte, des mots de passe, des cookies…, en 2023, ils ont été "mis à jour" pour cibler spécifiquement les comptes Facebook professionnels et les requêtes pour ajouter des informations sur le mode de paiement, le solde... Ensuite, les pirates utilisent le compte de la victime pour diffuser des publicités en silence au lieu de s'emparer immédiatement du compte, afin de réaliser plus de profits et d'améliorer le classement (SEO) des sites Web diffusant des logiciels malveillants...Nguyen Tien Dat, directeur général du Centre de recherche AntiMalware de BKAV, a déclaré que les attaques contre les serveurs étaient très sophistiquées, provenant de nombreuses voies différentes, telles que les vulnérabilités des serveurs et des services...Les administrateurs doivent sauvegarder régulièrement les données, évaluer la sécurité des services avant d’accéder à Internet, ainsi qu’installer un logiciel antivirus suffisamment puissant pour une protection en temps réel, a-t-il conseillé.Toujours selon BKAV, le taux d'utilisateurs recevant des messages et des appels frauduleux a continué d'augmenter, passant de 69,6% en 2022 à 73% en 2023. -VNA