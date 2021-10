Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - Après une longue période de suspension des opérations pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19, à ce jour, la plupart des entreprises dans les provinces méridionales de Binh Phuoc et de Dong Nai ont commencé à reprendre leurs activités dans la "nouvelle normalité".

A Binh Phuoc, selon le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en octobre, environ 70% des ouvriers de la province ont repris le travail. Les entreprises dans les zones industrielles (ZI) et zones économiques (ZE) de la localité ont élaboré des plans de production avec environ 44.000 employés.

Photo : VNA

Selon une enquête, pour l’heure, 63 entreprises à Binh Phuoc ont besoin de recruter plus de 10.000 employés.

La province compte actuellement 13 ZI et zones franches (ZF) avec 174 entreprises en activité.

Dans la province de Dong Nai, les entreprises prévoient d'accueillir le retour de plusieurs milliers de travailleurs. Le 26 octobre, la Fédération du travail de Dong Nai a indiqué que de nombreuses entreprises spécialisées dans les secteurs du textile-habillement et de la chaussure préparent le retour d’ouvriers des provinces du Sud-Ouest, du Centre et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre). Les entreprises s'engagent à prendre en charge leurs frais de déplacement et à leur trouver de nouveaux logements.

Précisément, la société par actions Taekwang Vina, située dans la ZI Bien Hoa 2, prépare le retour d’environ 2.000 travailleurs ; la société Changshin Vietnam au district de Vinh Cuu, 2.500 ; la compagnie Pouchen Vietnam, dans la ville de Bien Hoa, environ 1.500...

Dong Nai compte 31 ZI en activité avec plus de 1.700 entreprises employant plus de 615.000 travailleurs. Jusqu'à présent, 92% des entreprises ont repris leurs activités mais plusieurs manquent de main-d’œuvre car de nombreux travailleurs sont retournés dans leurs villes natales pendant la période de distanciation sociale.- VNA