Des ouvriers de la Compagnie de transformation des produits aquatiques Go Dang, à Tiên Giang (Sud), lors du premier jour post-Têt. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Si les derniers mois ont été marqués par une pénurie de main d’œuvre pour les entreprises du Sud du Vietnam, celles-ci sont heureuses de voir la plupart de leurs ouvriers retourner au travail après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire).



La reprise officielle du travail a été fixée au niveau national au 7 février (7e jour du Têt). Néanmoins, beaucoup d’ouvriers de la compagnie Saigon - APT, spécialisée dans la commercialisation de produits aquatiques, étaient présents à l’entreprise dès le 5 février (5e jour du Têt).



Dô Thi Hoa, âgée de 28 ans et originaire de la province de Cà Mau (extrême-Sud), travaille chez APT depuis cinq ans. Elle a déclaré à l’occasion de la reprise du travail : "Cette année, je n’ai pas fêté le Têt dans mon pays natal, alors je suis retournée plus tôt à l'usine pour travailler. L'année dernière, à cause de l'épidémie de COVID-19, j'ai pris beaucoup de congés, mais maintenant il est temps de travailler et de contribuer davantage à l’entreprise dès les premiers jours de la nouvelle année".



Lê Thuy Trang, présidente du syndicat d’APT, a indiqué que déjà 80% des ouvriers avaient repris le travail. Le reste retournera ces jours-ci à l’usine.



Pour sa part, Trân Thi Kiêu Oanh, directrice en charge du personnel de la compagnie par actions Saigon Food, a partagé que d’ordinaire beaucoup de personnes prennent des congés en plus des vacances officielles et qu’il n’est pas rare de voir des ouvriers retourner au travail après le 15e jour du premier mois lunaire. Mais ce n’est pas le cas cette année : "Dès le 8 février (8e jour du Têt), la plupart des ouvriers étaient déjà revenus à l’usine. Et pour les ouvriers qui habitent loin, nous organiserons les 10 et 15 février des voyages en autobus pour les accueillir", a-t-elle précisé.



À Binh Duong, des centaines de milliers de salariés sont retournés au travail le 7 février. La Sarl Shyang Hung Cheng emploie plus de 8.000 travailleurs. Cette année, seuls 1.000 d’entre eux ont décidé de fêter le Têt dans leur pays natal, "ce qui réduit l’inquiétude de la pénurie de travailleurs post-Têt", a expliqué son directeur Hung Chi Shen.



Idem pour Dông Nai, le taux d'employés déjà retournés au travail a atteint 95%. À la Sarl Changshin Vietnam, 95% des 40.000 ouvriers sont retournés à l’usine.



Pour que ce retour rapide au travail soit possible, le syndicat de cette compagnie a organisé de nombreux programmes d’assistance à destination des ouvriers.



Mesures incitatives



Afin que les travailleurs puissent retourner au travail dans les meilleurs délais, les entreprises ont appliqué des politiques d’incitation.



Ainsi, chez Saigon Food, les employés retournant au travail à temps ont reçu 700.000 dôngs par personne. L'entreprise a également créé un comité de soutien au bien-être des employés et organisé une campagne d’injection de la troisième dose anti-COVID.



En plus, lors du premier jour de travail post-Têt, les ouvriers se sont vus offrir un lì xì (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) d’une valeur de 500.000 dôngs. Sans compter une boîte de vermicelles instantanées et une dizaine d’œufs de poule remis par le syndicat.



"Nous souhaitons avoir suffisamment des matières premières au service de fabrication de produits pour l’exportation, permettant aux ouvriers d’avoir un emploi et un salaire stable", a affirmé la présidente du Syndicat de la compagnie APT, Lê Thuy Trang.



"Depuis le 5 février, plus de 90% des travailleurs de la compagnie Taekwang Vina à Dông Nai sont retournés au travail, a informé Dinh Sy Phuc, le président du syndicat de l’entreprise, ce qui aidera les entreprises à stabiliser leur production dès le début de l'année".



Afin de stimuler les salariés, chacun a reçu un "lì xì" d’une valeur de 200.000 dôngs, sans compter une participation à un tirage au sort pour gagner de nombreux cadeaux : deux motos, 60 chi vàng (dixième partie d’un taël d’or), des milliers de boîtes de lait, etc.



La compagnie Changshin Vietnam a également organisé, lors du premier jour de travail post-Têt, un tirage au sort avec plusieurs cadeaux à la clé comme une machine à laver, une télévision, un réfrigérateur, une moto, etc.-CVN/VNA