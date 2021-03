Hanoï (VNA) - Ces dernières années, les infrastructures de transport du delta du Mékong ont connu de nombreux changements remarquables, contribuant à accélérer le développement socio-économique et à assurer la sécurité et la défense dans cette région. -CPV/VNA

Le pont à haubans Cao Lanh enjambe le fleuve Tiên reliant le district de Lap Vo et la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap. Les ponts Cao Lanh et Vam Công relèvent du projet de connexion au centre du delta du Mékong . Photo: VGP

D'un investissement de plus de 271 millions de dollars, il a été financé par l'aide publique au développement du gouvernement sud-coréen et les fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien. Photo: VGP

Mise en chantier d’un tronçon de l’autoroute Trung Luong-My Thuan dans la province de Tien Giang (Sud). D’une longueur totale de 51,1 km, cette autoroute relie Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong. Photo: VGP

Le tronçon Nam Can – Dat Mui dans la province de Cà Mau est le dernier du projet de route Ho Chi Minh. D’une longueur de 58 km, il a nécessité 3.900 milliards de dongs d'investissement, une somme tirée d'obligations gouvernementales. Le projet de route Ho Chi Minh, de plus de 3.100 km, traverse 30 provinces et villes du pays. Photo: VGP