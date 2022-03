Des touristes à Phu Quoc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier le document N° 623/VHTTDL-TCDL rendant compte au Premier ministre le plan de reprise des activités touristiques dans le contexte de la Nouvelle normalité.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, d'autres ministères se sont essentiellement mis d'accord sur le moment, les exigences et le plan de reprise du tourisme à partir du 15 mars.

Pour les visiteurs de 12 ans et plus, le ministère de la Santé et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme leur ont demandés de présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR /RT-LAMP réalisé moins de 72 heures avant leur entrée.

Le ministère de la Santé a demandé aux touristes de rester à leur établissement d’hébergement dans 24 premières heures après leur entrée et de ne pas quitter la localité dans 72 premières heures.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux arrivées par voie aérienne de passer un test de dépistage au coronavirus dans 24 premières heures après leur entrée. Si les tests présentent un résultat négatif, les touristes pourront participer à des activités touristiques. En revanche, ils devront subir la mise en quarantaine et le traitement médical, conformément aux réglementations en vigueur au Vietnam.

Des touristes à Ninh Binh. Photo: VNA

Les arrivées par voies routière, maritimes et ferroviaire devront passer le test RT-LAMP aux portes frontalières avant leur entrée au Vietnam.

Ces instructions seront appliquées pour tous les passagers vietnamiens et étrangers, a souligné le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Par ailleurs les touristes devront présenter la preuve d’une vaccination complète dont la dernière dose administrée 14 jours au moins, ou un certificat de rétablissement de contamination au COVID-19 daté de moins de six mois, le résultat négatif d’un test RT-PCR /RT-LAMP réalisé moins de 72 heures avant leur départ.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également suggéré au Premier ministre de reprendre le délivrance des visas comme avant l’épidémie, de perfectionner des applications de prévention et de lutte contre le COVID-19 ainsi que les systèmes de délivrance des certifications de vaccination. -VNA