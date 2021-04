Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – De nombreux médias en Roumanie ont publié ces derniers jours des articles sur les élections de nouveaux dirigeants au Vietnam, espérant de nouvelles avancées de la coopération entre les deux pays.



De grands journaux et agences de presse, dont Agerpres, Romaniatv.net, Republicatv.ro, Proarges.ro, Digi24.ro, Stirileprotv.ro, ont affirmé que la nouvelle équipe dirigeante au Vietnam hériterait des réalisations impressionnantes au cours du dernier mandat et créerait de nouveaux développements, en promouvant l'amitié Vietnam-Roumanie.



La presse roumaine a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, le gouvernement vietnamien avait eu de nombreuses réalisations, notamment une bonne réponse au COVID-19, une croissance de 2,91% en 2020 malgré la pandémie de coronavirus, la signature de plusieurs accords commerciaux. En 2020, le Vietnam avait assumé avec succès la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s’agit des signes distinctifs de l'intégration, du prestige et de la responsabilité du Vietnam sur la scène internationale, selon les médias roumains.



S’agissant des relations entre les deux pays, la presse roumaine a indiqué que le Vietnam était l’un des principaux partenaires économiques de la Roumanie en Asie et son premier partenaire commercial au sein de l’ASEAN. C'est la base d'un fort développement de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que du renforcement du soutien mutuel dans les forums multilatéraux, des organisations internationales et régionales et de la participation au règlement des problèmes mondiaux. -VNA