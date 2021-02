Le secrétaire général Nguyen Phu Trong prononce le discours de clôture du 13e Congrès national du PCV . Photo : VNA

La Havane (VNA) - Des médias cubains et sud-américains ont publié le 2 février des articles couvrant les résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et transmettant des messages de félicitations de dirigeants cubains et régionaux envoyés au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, à l’occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du PCV du 13e mandat.

Le site web du quotidien Granma du Parti communiste cubain et de nombreux autres journaux électroniques cubains ont présenté le texte intégral du message de félicitations du président cubain Miguel Diaz Canel, publié sur son compte Twitter. Dans son message, le dirigeant cubain a adressé ses félicitations à Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

L’Agence de presse cubaine Prensa Latina (PL) a présenté le message du président du Nicaragua, Daniel Ortega, exprimant sa confiance que sous la direction du PCV, le Vietnam continuerait d'avancer au milieu de grands défis.

Le même jour, le site web de la chaîne télévisée Telesur du Venezuela a publié un article couvrant la cérémonie de clôture du 13e Congrès national du PCV, tout en mettant l'accent sur le succès de la voie socialiste au Vietnam, ainsi que sur la forte solidarité entre le Parti, l'armée et le peuple du Vietnam. -VNA