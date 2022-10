Le représentant du Service commercial du Vietnam à Singapour, Cao Xuan Thang, présente des produits vietnamiens aux visiteurs étrangers. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Une vingtaine d'entreprises vietnamiennes présentent leurs produits lors des salons Agri-Food Tech Expo Asia (AFTEA) et Franchising & Licensing Asia 2022 (FLA2022) qui ont lieu du 26 au 29 octobre à Singapour.

Les stands du Service commercial du Vietnam et des entreprises vietnamiennes ont attiré des responsables d'entreprises singapouriennes et étrangères.

Après la cérémonie d'ouverture de FLA2022, Alvin Tan, secrétaire d'État du ministère singapourien de la Culture, et du ministère du Commerce et de l'Industrie et des entreprises ont visité les stands du Vietnam, et exprimé leur intérêt devant les produits exposés.

Alvin Tan, secrétaire d'État du ministère singapourien de la Culture et du ministère du Commerce et de l'Industrie (3e, droite) apprécie les produits vietnamiens exposés. Photo: VNA



Cao Xuan Thang, représentant du Bureau du commerce du Vietnam à Singapour, a déclaré que son agence soutiendrait les visites de délégations commerciales de Singapour au Vietnam pour assister à des foires-expositions organisées en vue de stimuler l’exportation de marchandises vietnamiennes vers Singapour, et continuerait d'aider les entreprises nationales à présenter leurs produits et à se mettre en relation avec des partenaires singapouriens.

Lors de ces événements, un bon nombre d’entreprises singapouriennes et internationales ont noué des liens commerciaux avec des partenaires vietnamiens, apportant davantage d’opportunités de développement aux deux parties.

AFTEA et FLA2022 sont les deux principaux événements régionaux organisés dans le cadre de la Semaine internationale de l'agroalimentaire de Singapour. -VNA