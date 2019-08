Hanoi (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a décidé de banir des avions certains modèles de MacBook Pro de 15 pouces pour cause de batteries à risque.

Apple a rappelé certains de ses ordinateurs portables MacBook Pro avec écran Retina de 15 pouces, fabriqués entre septembre 2015 et février 2017. Source: caa.gov.vn



Elle a indiqué dans une récente directive que les appareils Apple concernés sont des versions 15 pouces vendues entre septembre 2015 et février 2017, dont la batterie peut surchauffer voire exploser, et qu’ils n’ont plus le droit d’être embarqués sur des vols avec passagers ou des appareils dédié au transport de marchandises.



Si les personnels de cabine constataient qu’un tel appareil était emmené à bord, ils doivent inviter le passager à le laisser éteint, à ne pas le recharger et à observer les consignes de sécurité.



La CAAV a demandé aux compagnies aériennes d’informer leurs agences et leurs comptoirs de cette nouvelle interdiction. Elle a également chargé les aéroports et les unités concernées de veiller à ce que cette mesure soit correctement appliquée.



Cette interdiction fait suite aux récentes déclarations de la FAA (Federal Aviation Administration, l’agence gouvernementale américaine en charge des réglementations pour l’aviation civile aux États-Unis) qui a alerté les compagnies aériennes sur le sujet.



Apple a pour sa part rappelé ces appareils dès juin, expliquant avoir déterminé qu’un «nombre limité de MacBook Pro 15 d’ancienne génération utilisent des batteries qui peuvent surchauffer et engendrer un risque de départ de feu».

La marque à la pomme a lancé un programme d’échange gratuit pour ces appareils afin d’éviter tout incident. Le site d’Apple permet de savoir si son ordinateur est concerné et de demander une réparation gratuite. – VNA