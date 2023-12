Séance de travail entre des responsables de Nam Dinh , Quang Binh, An Giang et le vice-président du MEDEF International, François Corbin. Photo: VNA

Paris (VNA) – Les responsables des provinces de Nam Dinh (Nord), Quang Binh (Centre) et d’An Giang (delta du Mékong) ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération économique avec la France lors de leur rencontre le 6 décembre à Paris avec le vice-président du Mouvement international des entreprises de France (MEDEF International) François Corbin.Ils ont appelé MEDEF International à multiplier les activités de promotion de l'investissement et du commerce pour les entreprises françaises au Vietnam en général et celles à Quang Binh, Nam Dinh et An Giang en particulier.Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Binh, Vu Dai Thang, a souligné que sa province, dotée de paysages naturelles très variés, de patrimoines impressionnants et d'un grand espace pour développer l'industrie énergétique.Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti de Nam Dinh, Pham Gia Tuc, a mis l'accent sur le potentiel de coopération entre Nam Dinh et la France,Le Hong Quang, secrétaire du Comité du Parti d'An Giang, a déclaré qu'outre un système d'infrastructures solide et des ressources humaines de haute qualité, An Giang avait appliqué es mécanismes et politiques du gouvernement pour créer des conditions favorables aux investisseurs, notamment des incitations fiscales. et la location de terres, l'aide au crédit et l'aide post-investissement dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et du développement rural.M. François Corbin, qui est également président du Conseil d'affaires France-Vietnam du MEDEF, a déclaré que MEDEF International, qui compte plus de 750.000 entreprises membres, a donné la priorité au marché vietnamien.Il y a suffisamment de place pour que les deux parties renforcent la collaboration dans tous les domaines, de l'économie à l'éducation, en passant par la santé et la culture, a-t-il déclaré, ajoutant que la rencontre a aidé le MEDEF International à mieux comprendre les avantages et le potentiel des localités vietnamiennes ainsi que la détermination de leurs dirigeants d’attirer les investissements directs étrangers.Il s’est déclaré convaincu que les deux parties aient davantage d'opportunités d'investissement dans l'avenir, ajoutant qu'il est nécessaire d’identifier les domaines potentiels de coopération ainsi que les projets de coopération spécifiques. -VNA