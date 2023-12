Le secrétaire général du CC du PCV Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du CC du PCC et président chinois Xi Jinping regardent 36 documents de coopération dans de nombreux domaines signés entre des départements, ministères, secteurs et localités des deux pays. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - De nombreux journaux lao ont publié les 12 et 13 décembre des articles sur la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.



Le site en ligne du journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a publié le 13 décembre un article détaillant les contenus de l'entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping.



L'article a cité des paroles de Nguyen Phu Trong lors de l'entretien, soulignant que la 3e visite au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping avait lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine (2008-2023), illustrant l'affection particulière du dirigeant chinois pour les relations bilatérales. Selon lui, cette visite marque un nouveau jalon historique, portant les relations entre les deux Partis et les deux pays à de nouveaux sommets, répondant aux aspirations et aux intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.



Selon l'article, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a également réaffirmé la politique étrangère cohérente du Parti et de l'État du Vietnam axée sur les principes d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, ainsi que la politique de défense des "4 non" du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique, et qu’il soutenait une Chine socialiste puissante apportant des contributions de plus en plus importantes à la paix et au progrès de l'humanité.



Selon l'auteur, les deux parties ont convenu d'édifier une communauté tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique, de faire des efforts pour le bonheur des deux peuples, pour la paix et le progrès de l'humanité, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international sur les principes de respect mutuel, de coopération égale et mutuellement bénéfique, de respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun, et de persévérance dans la résolution des désaccords par des moyens pacifiques...



Après leur entretien de haut niveau, Nguyên Phu Trong et Xi Jinping ont écouté ensemble présenter 36 documents de coopération dans de nombreux domaines signés entre des départements, ministères, secteurs et localités des deux pays, a indiqué l'article.



Outre Pasaxon, le journal LaoPhatthana de l'Association des journalistes lao, les sites web de la Radio nationale lao et du Laotian Times ont tous publié des articles sur la visite d'État du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping au Vietnam. -VNA