Les rituels pour le Nouvel An lunaire

Pour le Nouvel An lunaire 2021, les jardiniers de la ville de Da Lat, province de Lam Dong, préparent 1.530 ha de fleurs de toutes sortes.

Doté d’une diversité naturelle extraordinaire et d’une richesse culturelle exceptionnelle, le Vietnam compte vingt-huit patrimoines matériels, immatériels et naturels mondiaux reconnus par l’UNESCO.

Surnommée un Vietnam en miniature, Ninh Bình possède un relief varié composé de montagnes, de forêts, de la mer, outre une riche faune et flore et notamment une épaisseur culturelle et historique séculaire