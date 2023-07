Des jeunes Vietnamiens d'outre-mer rendent hommage aux martyrs héroïques au carrefour de Dong Loc. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) - Le 26 juillet, 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer en provenance de 26 pays et territoires participent au « Camp d’été du Vietnam 2023 » sont allés offrir de l'encens et des fleurs au monument du carrefour de Dong Loc dans la province de Ha Tinh (Centre).

L'activité vise à commémorer le 76e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947) et le 55e anniversaire du décès de 10 héroïnes et jeunes martyrs bénévoles au carrefour de Dong Loc (24 juillet 1968).

A cette occasion, la délégation des jeunes Vietnamiens d'outre-mer a remis 40 cadeaux aux familles de martyres locales et plus de 20 millions de dôngs (environ 1.000 dollars) à l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de la province de Ha Tinh.

Photo: VNA

En outre, au nom de l'Association des Vietnamiens en Pologne, la délégation a remis un don de 600 dollars à l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Ha Tinh.

Dans le cadre du « Camp d’été du Vietnam 2023 » qui a lieu du 18 juillet au 2 août, de nombreuses activités se déroulent dans dix localités du Nord au Centre, aidant les jeunes Viet kieu à découvrir la culture et l'histoire du Vietnam et de son peuple. –VNA