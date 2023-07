Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer dans la zone de vestiges nationale spéciale de Kim Liên, commune éponyme, district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre). Photo : VNA

Nghe An (VNA) - Le 25 juillet, 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer en provenance de 17 pays et territoires sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans la zone de vestiges nationale spéciale de Kim Liên, commune éponyme, district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre).Ces jeunes participent au « Camp d’été du Vietnam 2023 » (18e édition) placé sur le thème "Les jeunes vietnamiens s’accompagnent pour s’orienter vers l'avenir".La zone de vestiges nationale spéciale de Kim Liên est l'un des quatre sites les plus importants concernant le Président Ho Chi Minh, où sont préservés des artefacts, des documents et des espaces culturels et historiques sur le grand leader et sa famille.Dans l'après-midi du même jour, les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont rencontré des jeunes de la province de Nghe An à la plage de Cua Lo.Dans le cadre du « Camp d’été du Vietnam 2023 » qui a lieu du 18 juillet au 2 août, de nombreuses activités se déroulent dans dix localités du Nord au Centre, aidant les jeunes Viet kieu à découvrir la culture et l'histoire du Vietnam et de son peuple. –VNA