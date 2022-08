Hanoi (VNA) - Le camp d'été au Vietnam est l'une des activités organisées chaque année par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer afin de créer un terrain de jeu aux jeunes et étudiants vietnamiens d'outre-mer. C’est une bonne opportunité pour qu’ils puissent se connecter et échanger avec des jeunes et étudiants au pays.

Le camps d’été du Vietnam 2022 se déroule pendant 16 jours avec un parcours à travers neuf villes et provinces du pays. Dans leur voyage, les jeunes sont venus à Nghe An, ont visité le site historique de Kim Lien, village natal du Président Ho Chi Minh.

Ce voyage regroupe 110 jeunes Vietnamiens d'outre-mer en provenance de 26 pays et territoires. C'est la première fois que des Vietnamiens d'outre-mer sont venus à Nghe An pour écouter des histoires sur l'enfance du Président Ho Chi Minh. Ils peuvent voir de leurs propres yeux le lieu de naissance du héros de la libération nationale.