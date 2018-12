Rencontre organisée le 9 décembre à Tokyo par Vietnamese Professionals in Japon . Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Près de 300 invités et 14 orateurs ont participé à une rencontre organisée dimanche 9 décembre à Tokyo par Vietnamese Professionals in Japon (VPJ), pour partager des expériences en matière d’orientation professionnelle et des informations sur les professions prometteuses au Japon.



Il s’agissait du plus grand évènement organisé par VPJ depuis sa création en 2016 en qualité d’organisation à but non lucratif visant à nouer les liens entre les jeunes vietnamiens au Japon.



Cette activité a aidé les jeunes vietnamiens au Japon de recevoir des conseils en matière d’orientation professionnelle, tout en contribuant à la création d’une communauté vietnamienne unie.



Les invités ont partagé des informations sur les nouvelles technologies, les tendances et opportunités d’emploi, notamment dans les technologies de l’information. -VNA