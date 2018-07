Les jeunes Viet kieu au site historique du carrefour de Dong Loc, à Ha Tinh (Centre). Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) – Une délégation composée de 120 jeunes Viet kieu issus de 30 pays et territoires est allée brûler des bâtonnets d’encens au sein du site historique du carrefour de Dong Loc dans la province centrale de Ha Tinh.

En ce lieu historique, ces jeunes élèves et étudiants ont regardé de leurs propres yeux des vestiges de la guerre et écouté des histoires des exploits de l’armée et de la population locale, ainsi que des dix jeunes filles volontaires âgées de 17 à 22 ans tombées au champ d’honneur durant la guerre au carrefour de Dong Loc.

Ces jeunes Viet kieu participent à la 15 édition du Camp d’été du Vietnam, placée sous le thème « 15 ans – Tendre la main ». Ce camp d’été, se déroulant jusqu’au 25 juillet, comprend un programme d’envergure avec de nombreuses activités du Nord au Sud du pays pour aider les jeunes Viet kieu à mieux comprendre leurs origines culturelles et à cultiver leur patriotisme.

Le Camp d’été du Vietnam, organisé par le Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger du ministère des Affaires étrangères et de nombreuses localités, est destiné aux jeunes de la diaspora.

Depuis son lancement en 2004, le Camp d’été du Vietnam a attiré près de 2.000 jeunes d’origine vietnamienne issus de nombreux pays et territoires. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Vu Hong Nam, également président du Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger, le résultat le plus important de ce programme, c’est de promouvoir la fierté de leur pays d’origine auprès de ces jeunes. Par ailleurs, après leurs vacances, ils seront des « ambassadeurs culturels » aidant leurs amis à mieux connaître le Vietnam. -VNA