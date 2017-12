Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Quatre-vingt-cinq jeunes talents musicaux vietnamiens ont reçu des bourses Toyota 2017 lors d'une cérémonie organisée à Hanoï le 26 décembre.

Ils sont issus de l'Académie Nationale de Musique, de l'Académie de Musique de Hue, du Conservatoire de Musique de Ho Chi Minh-Ville, de l'Institut universitaire d'Arts et de Culture du Nord-Ouest et de l'Institut universitaire d'Arts et de Culture du Viet Bac.

Ils comprennent des personnes issues de milieux défavorisés ou souffrant de maladies graves qui ont fait de leur mieux pour poursuivre une carrière musicale.

Parmi les récipiendaires figurait Nguyen Anh Tuan, élève de 15 ans de l'Académie Nationale de Musique qui souffre du syndrome d'Apert, une maladie génétique rare caractérisée par la fusion prématurée de certains os du crâne. Il a connu de nombreuses opérations ces 15 dernières années. Tuan a une grande passion pour la musique. Il a participé à une formation de piano jazz de sept ans à l'Académie Nationale de Musique du Vietnam.

Outre les bourses, le comité d’organisation a offert aux écoles de musique des instruments traditionnels pour soutenir leurs activités d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que pour préserver et développer ces éléments du patrimoine culturel vietnamien.

Le Thi Thu Hien, directrice adjointe du Département de la formation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que le programme avait été lancé en 2009 dans le but d'encourager les jeunes à étudier la musique et à contribuer activement à son développement dans le pays.

La vice-présidente de Toyota Motor Vietnam (TMV), Do Thu Hoang, a déclaré qu'au total, 815 bourses d'études avaient été attribuées ces neuf dernières années, chacune de six millions de dongs. En outre, ​le programme a permis à des étudiants de pratiquer et de jouer avec des orchestres professionnels lors d'événements musicaux majeurs. -CPV/VNA