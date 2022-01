L’emballage de banh chung. Photo : TN/CVN

Hanoï (VNA) - Le programme "Volontariat du printemps-voyage pour l’île et la mer de la Patrie" a été lancé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour offrir des cadeaux d’une valeur de 700 millions de dôngs aux habitants et soldats du district insulaire de Bach Long Vi (ville de Hai Phong, au Nord).



Une série d’activités ont été menées pour apporter le Têt aux habitants et soldats sur l’île. Le groupe de 50 bénévoles a fait don de 3.000 canards et poulets, de 3.000 œufs de poule et d’une paire de vaches à l'Union des jeunes de l'île ainsi que 100 gilets de sauvetage et 1.500 drapeaux nationaux aux pêcheurs.



Le groupe a également offert une bibliothèque de livres en anglais, des équipements et des jouets à destination de l'école maternelle de l'Union des jeunes volontaires. Un programme d'emballage de banh chung (gâteau de riz gluant de forme carrée) a également été organisé.



De plus, les jeunes du ministère de la Science et de la Technologie ont installé des équipements à l'école Bach Long Vi tels que des caméras, des ampoules intelligentes et une connexion Internet.



Selon Lê Vu Tiên, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh du ministère de la Science et de la Technologie, cette salle de classe intelligente permet aux élèves et aux enseignants du district insulaire de faire des échanges en ligne avec des écoles dans tout le pays.



Les enseignants et étudiants du pays peuvent ainsi facilement organiser des cours gratuits pour les enfants de l’île.



Dans le cadre d'activités du voyage, le groupe a également réalisé des examens médicaux ainsi que des distributions gratuites de médicaments pour 120 personnes du district de l'île de Bach Long Vi.