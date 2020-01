Le secrétaire général du Parti et président du Laos Bounnhang Vorachith (Photo: VNA)



Vientiane, 7 janvier (VNA) - Des hauts dirigeants laotiens ont applaudi le 7 janvier la coopération efficace entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et son homologue laotien au cours des dernières années.Le secrétaire général du Parti et président du Laos Bounnhang Vorachith et la présidente de l'Assemblée nationale laotienne Pany Yathotou ont fait les évaluations lors des rencontres avec le procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam, Le Minh Tri, qui est en visite de travail au Laos du 7 au 9 janvier.Les dirigeants laotiens ont hautement apprécié la signature de l’accord sur l'assistance judiciaire en matière pénale le 8 janvier, pour remplacer le pacte similaire signé en 1998, affirmant que le nouveau créera une bonne base juridique et contribuera à perfectionner le système juridique sur l'entraide judiciaire entre les deux pays dans les temps qui viennent.Ils ont demandé aux deux agences de s'associer pour concrétiser l'accord de manière rapide et efficace.Les dirigeants ont suggéré d'élargir les partenariats entre les parquets populaires des localités le long de la frontière commune, contribuant ainsi à renforcer la collaboration entre le Vietnam et le Laos dans la lutte contre la criminalité, dont la criminalité organisée et transnationale.Ils ont déclaré que la présence de la délégation vietnamienne à une réunion célébrant le 30e anniversaire de la création du secteur du parquet du Laos, prévue le 9 janvier, démontre la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les secteurs du parquet des deux pays et les deux pays dans leur ensemble.Pour sa part, Le Minh Tri a déclaré que les parquets vietnamiens et laotiens avaient régulièrement échangé leurs expériences professionnelles, notamment en matière de prévention et de contrôle de la criminalité et de la corruption.Pour renforcer la coopération entre les parquets populaires des provinces frontalières, un mécanisme de conférence pour les parquets populaires des provinces frontalières vietnamiennes et laotiennes a été mis en place, a-t-il dit.Par ailleurs, le Parquet populaire suprême du Vietnam a veillé à forger une coopération avec son homologue laotien en matière de formation du personnel, a ajouté Le Minh Tri. -VNA