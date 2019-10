Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’École de ballet professionnel de Hô Chi Minh-Ville coopère avec l’École de musique et des arts vivants d’Asie ( AMPA Education ) afin de monter un programme international de danse destiné aux étudiants et enseignants.Outre le programme de ballet régulier de l’École musique et des arts vivants d’Asie, les étudiants auront la possibilité d'obtenir un certificat de danse international du Royaume-Uni, ce qui élargira leurs opportunités de carrière nationales et internationales.Plus précisément, les deux parties se sont engagées à soutenir les enseignants et les étudiants en leur donnant la possibilité d'accéder aux normes internationales de formation en danse par le biais d'activités dont la formation selon le programme international ISTD en jazz moderne, jazz contemporain, hip-hop. Via le programme international ISTD, les enseignants et élèves auront l’occasion d’apprendre des méthodes de danse axées sur la sécurité et la créativité.Pour la première fois, des étudiants en danse de Hô Chi Minh-Ville auront la possibilité d'obtenir un diplôme reconnu au Royaume-Uni, ce qui les aidera à élargir leurs perspectives de carrière dans l'enseignement et à aider les étudiants à accéder à des programmes de formation officiels de pays à la pointe dans le domaine de la danse. De plus, AMPA Education organisera des séminaires et des cours de compétences avancées (ateliers, master class), dispensés par des experts vietnamiens et internationaux, à l'intention des enseignants, et étudiants de l’école.Ces cours permettront une actualisation de leurs programmes de danse et élargiront leurs possibilités d’échange avec des experts nationaux et étrangers. Ils permettront enfin la mise en place de festivals d’art, de compétitions de danse, de camps de danse annuels, à l’intention des étudiants en danse de Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités du pays.-CVN/VNA