Hanoï (VNA) – Les évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19 ces deux dernières années ont encouragé les investisseurs à verser des fonds dans des start-up spécialisées dans les technologies médicales, la pharmacie et la santé au Vietnam.



Doctor Anywhere (DA), une société de soins de santé, a annoncé récemment qu'elle avait levé un cycle de financement de 65,7 millions de dollars, dirigé par Asia Partners. Le cycle avait également attiré d'autres investisseurs, notamment Novo Holdings, Philips et OSK-SBI Venture Partners. Cette start-up opère au Vietnam depuis mi-2019. Durant la première phase, il n'y avait qu'environ 200 cas d'examens médicaux via son application, mais maintenant, il est passé à 300-400 cas/jour, mais parfois plus de 500 cas/jour.



Medigo, une application de livraison de médicaments qui combine les conseils de pharmaciens et de médecins, a également reçu un investissement d'un million de dollars de Touchstone Partners.

Consutation médicale via une appication.



De son côté, la start-up Medici a reçu des fonds d’Insignia Ventures. Cette start-up coopère avec plus de 50 cliniques et hôpitaux. Elle est présente dans plus de 30 villes et provinces avec plus de 100.000 dossiers médicaux électroniques sur sa plateforme. Elle connaît une croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires de 100 % et une croissance mensuelle du nombre d’utilisateurs de 20 %.



La start-up AiHealth, une application qui permet de trouver des médecins, de prendre des rendez-vous et d’acheter des médicaments en ligne, a reçu un investissement de Singapour. La start-up de technologie médicale Docosan Vietnam, logiciel exclusif de prise de rendez-vous de Docosan qui aide les médecins à gérer facilement les rendez-vous dans les établissements médicaux, a levé plus d'un million de dollars.



Selon Le Ngoc Hai, directeur général de Doctor Anywhere Vietnam, avec une population de près de 97 millions d'habitants et plus de 1.000 hôpitaux dans tout le pays, le Vietnam dispose d’énormes potentiels pour les technologies médicales.



Pour sa part, Philipp Breschan, directeur général de Siemens Healthineers au Vietnam, a déclaré apprécier le fait que le gouvernement vietnamien encourage l’application des services de télécommunication dans le domaine de la santé, aidant les gens à avoir un meilleur accès aux services de soin de santé publique. Outre le renforcement de l’application des solutions intelligentes, le Vietnam accélère le développement des infrastructures de télécommunications. -VNA