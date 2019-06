L’artiste Nguyên Thu Thuy (1ère à gauche) et des invités en admiration de la peinture murale réalisée le long de la Seine. Photo : NDEL

Hanoï (VNA) - Une peinture murale réalisée le long de la Seine par des artistes vietnamiens a été inaugurée, marquant l’Année du Vietnam à Choisy-le-Roi, en France.



Le grand tableau intitulé « Printemps France-Vietnam » peint par l'artiste Nguyên Thu Thuy et ses collègues mesure 3,5 m de hauteur sur 40 m de long et représente les fleurs typiques des deux pays.



La ville de Choisy-le-Roi entretient des liens étroits, une amitié et une solidarité avec le Vietnam puisque cette ville a été le lieu de négociation des accords de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam de mai 1968 à mars 1973.



En 2013, Daniel Davisse, maire de la ville de Choisy-le-Roi, a invité l'artiste Nguyên Thu Thuy à réaliser une peinture sur céramique pour célébrer le 40e anniversaire de la signature des accords de paix de Paris sur le Vietnam.



L’artiste Nguyên Thu Thuy est une créatrice bien connue de la « route de la céramique » de renommée internationale longeant la rivière Rouge à Hanoi.



Selon Nguyên Thu Thuy, son équipe a eu l’honneur de peindre sur le mur de digues longeant la Seine, célèbre fleuve de France et du monde entier, ainsi que contribuer à l'amitié étroite entre Choisy-le-Roi et le Vietnam.



La peinture met en évidence le message que la vitalité du printemps et de la nature est un formidable symbole de l’amitié entre les deux pays et leurs peuples. - NDEL/VNA