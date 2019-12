Hanoi, 18 décembre (VNA) - Les expositions de photos "Le Parti communiste du Vietnam - 90 printemps historique", "L’Armée populaire du Vietnam - 75 ans de maturation et de développement "et "Anciens traits" se sont ouvertes le 15 décembre dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

Photo: SGGPO

Ces évènements visent à accueillir le Printemps Canh Ty 2020 (Têt traditionnel du Rat), célébrer le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (2 février 1930), le 75e de la création de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944), les 30 ans de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) et les 60 ans de la création du Comité militaire de la province de Can Tho (10 décembre 1959).



La collection de photos "Le Parti communiste du Vietnam - 90 printemps historique" (Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 mùa Xuân lịch sử) reflète une période historique glorieuse et héroïque du Parti au cours de ces 90 dernières années.



En outre, l'histoire de l'Armée populaire du Vietnam, du premier jour de sa fondation aux victoires dans les deux guerres contre les agressions étrangères ainsi que dans le processus d’édification et de défense de la Patrie sont aussi présentée à travers 118 photos sur le thème "Armée populaire du Vietnam - 75 ans de maturation et de développement" (Quân đội nhân dân Việt Nam - 75 năm trưởng thành và phát triển).



Ces photos sont comme un "jalon historique" de l'Armée populaire du Vietnam telles que "Bataillon Tay Do avant la sortie en 1974", "Les soldats du bataillon Tay Do déterminés à affaiblir la région de Quang Phong en 1972", "Cérémonie de signature de l'accord d'armistice, rétablissement de la paix au Vietnam lors de la conférence de Paris"...



Par ailleurs, les habitants du delta du Mékong peuvent retrouver la beauté de la vie quotidienne d’antan, la fête du Têt aux XIXe et XXe siècles lors de l’exposition "Anciens traits" (Nét xưa), avec plus de 200 documents et objets exposés.



Ces évènements se dérouleront jusqu’au 15 avril 2020.- CPV/VNA