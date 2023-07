Hanoï (VNA) - Un séminaire sur les mécanismes, les politiques et les solutions pour assurer une énergie durable avec une vision à l'horizon 2050, a eu lieu le matin du 28 juillet.



L’événement a réuni de nombreux spécialistes qui ont insisté sur la nécessité de résoudre rapidement plusieurs problèmes pour assurer l’efficacité de la Planification de l'électricité VIII, dans le but de développer fortement les énergies renouvelables et d'assurer la sécurité énergétique pour de nombreuses années à venir.



Le professeur Le Chi Hiep de l’Université de technologie de Ho Chi Minh-Ville a insisté sur la nécessité de développer une feuille de route de mise en œuvre spécifique pour chaque phase.

Panorama du séminaire. Photo: VNA

De son côté, Nguyen Anh Tuan, représentant de l'Association de l'énergie du Vietnam, a estimé que le ministère de l'Industrie et du Commerce devrait mettre en place un plan détaillé pour les 5 prochaines années.En outre, pour les projets d'importance nationale, une supervision stricte de la part du gouvernement et du ministère de l'Industrie et du Commerce sera nécessaire pour éviter que le projet ne soit retardé pendant de nombreuses années, a-t-il ajouté.De plus, le gouvernement devrait charger le ministère de l'Industrie et du Commerce et les ministères et secteurs concernés d'élaborer un mécanisme d'appel d'offres au service de l’investissement dans des projets d'énergies renouvelables. Objectif : Sélectionner des entrepreneurs qualifiés pour assurer la qualité et le rythme des travaux des projets.-VNA