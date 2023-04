Une performance artistique des étudiants vietnamiens en Russie. Photo: VNA Une performance artistique des étudiants vietnamiens en Russie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Un séminaire s'est tenu dans le cadre de la Semaine du Vietnam en Russie le 23 avril, offrant une occasion aux étudiants vietnamiens de partager leurs expériences dans l'étude de la langue russe, ainsi que la maîtrise des connaissances au cours de leurs études là-bas.Les étudiants vietnamiens doivent faire de grands efforts pour apprendre la langue et rechercher la culture russe, promouvant ainsi leurs compétences en communication et servant leurs études spéciales.Tran Duc Tung, diplômé de l'Université russe d'économie Plekhanov, a déclaré qu'au cours des 12 dernières années, il avait étudié dans un environnement convivial avec des installations modernes et a eu l'occasion d'apprendre de nombreux professeurs locaux.Les participants ont exprimé l'espoir que de plus en plus d'étudiants vietnamiens font des études en Russie dans les temps à venir, dans le contexte où le gouvernement russe offre chaque année 1.000 bourses aux étudiants vietnamiens.Du 17 au 23 avril, la Semaine du Vietnam en Russie a présenté des tables rondes sur l'économie, la science et l'éducation.Une série d'activités culturelles et artistiques ont été organisées dans le cadre de l'événement, contribuant à rapprocher le Vietnam des amis russes. -VNA