Hô Chi Minh-Ville, 9 décembre (VNA) - L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à Hô Chi Minh-Ville a félicité et récompensé 130 étudiants exceptionnels laotiens et cambodgiens qui étudient dans les Universités locales lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la mégapole économique du Sud le 8 décembre.

130 étudiants exceptionnels laotiens et cambodgiens sont honorés à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les étudiants, dont 97 du Laos et 33 du Cambodge, ont obtenu de bons résultats scolaires et ont participé activement dans les mouvements de jeunes.Selon Pham Kieu Hung de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à Ho Chi Minh-Ville, 792 étudiants laotiens et cambodgiens étudient dans 25 Universités et Académies locales.Au cours de l'année universitaire 2018-2019, les étudiants ont participé à de nombreuses activités extrascolaires, notamment des visites de sites historiques, ainsi que des échanges d'étudiants vietnamiens, laotiens et cambodgiens, a-t-il déclaré.Les étudiants ont reçu des conditions optimales pour étudier et vivre en ville, a-t-il ajouté.Pham Kieu Hung a estimé que les étudiants ne sont pas seulement de bels exemplaires dans les études mais aussi des facteurs importants pour le renforcement et le développement de l'amitié entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.Leng Samnag, étudiant en quatrième année de l'Université Nguyen Tat Thanh, s'est montré ravi d'étudier dans une ville dynamique et de recevoir le soutien d'enseignants et d'étudiants.Au cours des 13 dernières années, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Ho Chi Minh-Ville a rendu hommage à près de 600 étudiants laotiens et cambodgiens.-VNA