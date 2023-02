La Havane (VNA) - L’entreprise vietnamienne Agri VMA a ouvert une filiale dans la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM), à 45 km à l’ouest de La Havane, à Cuba, a fait savoir le bureau de la ZEDM sur son site Web.

Vue de la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM). Photo: Getty Images

La présence de Agri VMA a porté à cinq le nombre de sociétés à capitaux vietnamiens qui se sont implantées dans la ZEDM.Avec un fonds d’investissement de 21 millions de dollars, Agri VMA se concentrera sur la production et le commerce d’aliments pour animaux, l’élevage de porcs et d’autres animaux.L’entreprise envisage également la possibilité d’importer et de commercialiser des matières premières, des intrants et des technologies liées aux activités agricoles.