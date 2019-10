Le séminaire est organisé par l'ambassade du Vietnam au Mozambique (Photo: VNA)



Hanoi, 10 octobre (VNA) - Le gouvernement vietnamien salue et facilitera la coopération entre entreprises vietnamiennes et japonaises au Mozambique afin de contribuer au développement de ce pays africain, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam, Le Huy Hoang.

Lors d'un séminaire à Maputo, le 9 octobre, sur les moyens de renforcer les partenariats économiques et d'investissement entre entreprises vietnamiennes et japonaises au Mozambique, Le Huy Hoang a félicité Movitel et ADM - deux entreprises vietnamiennes et japonaises de premier plan au Mozambique - pour le succès de leur partenariat récent et leur choix par la Banque mondiale de mener à bien trois des six composantes d'un projet d'amélioration de la qualité de vie et de l'accès financier des pauvres régions reculées du Mozambique.

Il a ajouté que les gouvernements vietnamien et japonais ont encouragé la coopération entre les entreprises et les agences compétentes de leurs pays afin d'aider le Mozambique à promouvoir le développement socio-économique.

Le diplomate a également informé les participants des réussites et des expériences de coopération du Vietnam et du Japon au Mozambique, dont la collaboration entre le Vietnam et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour la mise en œuvre d'un projet trilatéral visant à aider la population mozambicaine à améliorer sa productivité rizicole.

Tasuku Futamura, représentant d'ADM, et Koji Hanawa, premier secrétaire chargé des affaires économiques à l'ambassade du Japon au Mozambique, ont donné davantage de détails sur le partenariat ADM-Movitel dans la réalisation du projet de la Banque mondiale. Ils ont fait l'éloge de la capacité et de la force de Movitel, et ont exprimé l'espoir que les deux gouvernements bénéficieraient d'un soutien accru pour la mise en œuvre du projet.

Movitel, joint-venture du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Mozambique et ADM, société japonaise de développement agricole dans ce pays réalisent le premier volet du projet de la Banque mondiale dans la province de Nampula depuis juillet 2018. La première phase, d'une durée de trois ans, vise à fournir des services de transactions financières à 100 000 ménages locaux à bas revenu. -VNA