Photo: VNA

Long An (VNA) - Le Comité populaire de la province de Long An (Sud) a organisé le 29 août une conférence en vue de renforcer le commerce et l’investissement avec la République de Corée.

Lors de la conférence, des représentants des services, branches et entreprises de Long An ont présenté un certain nombre de spécialités locales, de produits OCOP, de services, de produits touristiques ... à la délégation d'entreprises sud-coréennes.

En outre, des entreprises de Long An et sud-coréennes ont échangé et discuté de questions de taxes de dédouanement, d'informations actualisées sur les critères relatifs aux résidus de pesticides et sur les procédures pour des produits agricoles pouvant être exportés vers le marché sud-coréen.

Selon le service de l'Industrie et du Commerce de Long An, la République de Corée est le deuxième grand pays parmi près de 40 pays et territoires investissant dans cette province avec un capital enregistré total de plus de 870 millions de dollars.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyen Minh Lam, a souligné que Long An crée toujours les meilleures conditions pour les investisseurs sud-coréens à investir dans la localité.

Lors de la conférence, un protocole d'accord a été signé entre le Service provincial de l'Industrie et du Commerce, le groupe sud-coréen Market Bridge Group et le Comité de soutien économique République de Corée - Vietnam sur la fondation d’un Centre de distribution des marchandises dans la province de Long An. -VNA