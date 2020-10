Khanh Hoa (VNA) – Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa (Sud) a organisé le 23 octobre une rencontre avec des représentants de 16 entreprises sud-coréennes pour présenter les politiques à attirer les investissements dans cette localité.

Photo d'illustration.

Les responsables des secteurs de Khanh Hoa ont présenté des potentiels et atouts ainsi que des secteurs appelant les investissements et la coopération et les politiques prioritaires aux investisseurs étrangers dans cette province.Des représentants des entreprises sud-coréennes comme Hyundai Corporation, KEPCO, CJ, SK, Ulsan Technopark, ont hautement apprécié les atouts et potentiels de Khanh Hoa dans l’attirance des investissements étrangers, en souhaitant de rechercher bientôt des secteurs d’ investissement s conformes.Actuellement, Khanh Hoa a séduit 79 projets d’investissement étrangers réunissant un fonds inscrit de plus de 3,6 milliards de dollars. La République de Corée dispose de 25 projets d’investissement à Khanh Hoa, occupant le 2e rang après le Japon.- VNA