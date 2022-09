Ouverture de Mega Us Expo 2022 au Centre d'innovation de Saigon (SIHUB) à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – 120 entreprises sud-coréennes innovantes ont présenté leurs produits lors d’un événement des échanges commerciaux enntre des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes (Mega Us Expo 2022) qui se tient les 21 et 22 septembre au Centre d'innovation de Saigon (SIHUB) à Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agit d’une opportunité pour les start-ups, les entreprises vietnamiennes et surtout les universités d'accéder aux innovations des universités et start-ups sud-coréennes.

De nombreux mémorandums de coopération sur le soutien à l'innovation et au transfert de technologie entre le Vietnam et la République de Corée ont été signés.

Cet événement est co-organisé par le Centre d'innovation économique de Jeonbuk de République de Corée, le SIHUB, le Centre de promotion commerciale Koretoviet et JYGlobal.

Actuellement, le Vietnam compte près de 4.000 start-ups. L’investissement total en capital-risque pour les start-ups au Vietnam en 2021 a atteint un record de plus de 1,3 milliard de dollars.

La République de Corée est le pays ayant le plus grand nombre d'investissements dans des start-ups vietnamiennes. Ces chiffres montrent que le marché vietnamien des start-up innovantes est très actif. -VNA