Hanoi, 17 juillet (VNA) - Une délégation singapourienne conduite par Teo Siong Seng, président de la Fédération des entreprises de Singapour, en visite de travail au Vietnam, a eu le 16 juillet une séance de travail avec le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, au sujet des opportunités de coopération commerciale bilatérale.

Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung travaille avec la délégation d'entreprises singapouriennes. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Nguyên Duc Chung a donné des informations sur les priorités de Hanoi en ce qui concerne le développement des infrastructures de transport, l’édification de l’e-gouvernement au service de la construction de la ville intelligente et la formation des ressources humaines de haute qualité.Selon lui, la capitale vietnamienne, qui doit faire face actuellement à plusieurs défis comme la pollution de l’eau et de l’air, l’embouteillage et les risques d’incendie, souhaite coopérer avec les partenaires étrangers dont singapouriens pour les régler.Le responsable de Hanoi a également invité les entreprises singapouriennes à investir dans la promotion de l’entreprenariat, le tourisme et la construction de centres commerciaux.Il a affirmé créer les meilleures conditions possibles en termes de politique en faveur des entreprises venues investir à Hanoi.De son côté, Teo Siong Seng a pris en haute estime les politiques prises par Hanoi pour promouvoir le développement durable et attirer les investissements.Les domaines auxquels Hanoi accorde une grande attention constituent les points forts des entreprises singapouriennes, a-t-il indiqué, plaidant pour une coopération fructueuse dans le développement des infrastructures, les technologies, les transports, les services, la consommation, la formation des ressources humaines et la santé.Les entreprises singapouriennes souhaitent non seulement sonder les opportunités d’investissement à Hanoi mais encore aider les entreprises de la capitale vietnamienne à élargir leurs activités d’affaires, a-t-il souligné. - NDEL/VNA