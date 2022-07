Lors de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Environ 200 entreprises vietnamiennes et indiennes dans le domaine pharmaceutique et médical ont participé le 5 juillet à l'événement annuel de réseautage à Ho Chi Minh-Ville.

La conférence annuelle a été co-organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et le Conseil indien pour la promotion de l’exportation des produits pharmaceutiques (Pharmexcil).

Les participants ont déclaré que les entreprises des deux pays recherchaient des opportunités de coopération, en particulier dans la production de vaccins anti-COVID-19.

L’ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, a souligné l'importance et le potentiel de commerce et d’investissements dans le domaine pharmaceutique et médical. L'Inde est l'usine de médicaments du monde, tandis que le Vietnam est un marché attractif pour les industries pharmaceutiques mondiales et indiennes en raison de sa grande population et de l'augmentation du revenu moyen des habitants, a-t-il noté.

Photo: VNA

L'Inde soutiendra les entreprises concernant les procédures administratives pour les aider à renforcer leur collaboration avec des partenaires vietnamiens, a déclaré le diplomate.

Comme entendu lors de la réception, les entreprises des parties recherchent des partenariats pharmaceutiques conjoints, en particulier dans la production de vaccins contre le COVID-19.



Dans le domaine médical, les projets indiens d'investissement au Vietnam comprennent un parc industriel pharmaceutique de 500 millions de dollars dans la province de Thanh Hoa et un parc pharmaceutique international d'une valeur de 10 à 12 milliards de dollars dans la province de Hai Duong.



Récemment, la réglementation vietnamienne a révisé et les entreprises indiennes répondant aux exigences de qualité sont libres de participer aux appels d'offres pour fournir des médicaments et des produits pharmaceutiques aux établissements de santé publics.- VNA