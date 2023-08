La joint-venture PTSC - Sembcorp a reçu la licence d'enquête et la lettre d'intention pour déployer les projets impliqués dans le développement des projets d'énergie renouvelable offshore au Vietnam et l’exportation d’électricité propre vers Singapour. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 août à Hanoï, dans le cadre de la Conférence sur la promotion de la mise en œuvre des projets de coopération d'investissement Vietnam - Singapour, la joint-venture PTSC - Sembcorp a reçu la licence d'enquête et la lettre d'intention pour déployer les projets impliqués dans le développement des projets d'énergie renouvelable offshore au Vietnam et l’exportation d’électricité propre vers Singapour.

La cérémonie de remise a été honorée de la présence du Premier minsitre Pham Minh Chinh, du Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong.

Ainsi, à l'heure actuelle, PTSC, un membre du Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN), est le premier et le seul investisseur vietnamien autorisé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement à effectuer la surveillance, la recherche et l'évaluation des ressources marines pour le développement de projets d'énergie renouvelable offshore.

Une fois autorisée, la joint-venture PTSC-Sembcorp effectuera des mesures éoliennes, marines et géologiques dans certaines eaux de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) pour collecter les données nécessaires.

Dans le cadre de l'accord de joint-venture, PTSC et son partenaire singapourien Sembcorp coopéreront de manière exclusive pour investir dans un projet visant à générer environ 2,3 GW d'énergie renouvelable offshore au Vietnam et à l'exporter vers Singapour via un câble sous-marin à grande vitesse.

Port de fabrication de PTSC. Photo: VNA

L'événement contribuera à la mise en œuvre du protocole d'accord sur la construction d'un partenariat entre l'économie verte et l'économie numérique entre les deux pays, unissant leurs forces pour atteindre l'objectif de 6 GW d'énergie éolienne en 2030 fixé par le gouvernement du Vietnam dans le cadre du Plan national de développement de l'électricité VIII, et l’engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 pris par le Vietnam lors de la COP26.

PTSC réalise actuellement des projets de tours éoliennes et de sous-stations éoliennes offshore en Europe (région de la mer Baltique) et à Taiwan (Chine) pour les principaux investisseurs mondiaux tels que le projet éolien offshore Changhua 2b&4 à Taiwan (Chine). La valeur totale des contrats éoliens offshore que PTSC a remportés et qu'elle entreprend est d'environ 1 milliard de dollars. -VNA