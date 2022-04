Berne (VNA) – De nombreux enfants d’origine vietnamienne de l’école Binh Minh à Zurich (Suisse), vêtus de costumes traditionnels, ont participé dimanche 24 avril au défilé dans le cadre du Sechseläuten, une grande fête marquant le passage de l'hiver au printemps.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, ainsi que des représentants de l’Association d’amitié Suisse – Vietnam et de l’Association des Vietnamiens en Suisse, y ont assisté pour partager la joie avec des enfants.

Après deux ans de pause, le Sechseläuten est à nouveau lieu à Zurich du 22 au 25 avril. Le Sechseläuten est une tradition séculaire qui marque le début du printemps à Zurich avec des membres de corporation en costume d’époque, fanfares, chevaux, fleurs, drapeaux et "Böögg".

Cette année, 39 élèves de l’école Binh Minh, âgés de 5 à 13 ans, ont participé au défilé pour présenter des costumes traditionnels et de beaux traits de la culture vietnamienne, contribuant à renforcer l’amitié entre les peuples vietnamien et suisse.

Outre l’enseignement de la langue vietnamienne en Suisse, l'école Binh Minh à Zurich organise plusieurs fêtes traditionnelles du Vietnam pour ses élèves, a indiqué sa rectrice, Ngoc Dung Moser.

La rectrice de l’école Binh Minh, également secrétaire générale de l’Association des Vietnamiens en Suisse et membre du Comité exécutif de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, a fait savoir que ces associations avaient organisé diverses activités pour soutenir le Vietnam, dont des soutiens à des victimes de l’agent orange/dioxine, des victimes des bombes et des mines, des patients de la lèpre, des enfants défavorisés, des sinistrés des catastrophes naturelles, etc. -VNA