Phnom Penh (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Cambodge et le Club des entreprises vietnamiennes au Cambodge (VBCC) ont collecté environ 27.050 dollars et deux tonnes de riz de dons pour soutenir la réinstallation des foyers d’origine vietnamienne au Tonlé Sap passant à Kampong Chhang.

Le consul général du Vietnam à Preah Sihanouk, Kampong Speu, Takeo, Kampot, Kep et Koh Kong, Vu Ngoc Ly, remet des dons aux gens d’origine vietnamienne sinistrés par des inondations, le 15 octobre. Photo : VNA

Selon les autorités de la province cambodgienne de Kampong Chhang, environ 500 foyers avec 1.471 personnes d’origine vietnamienne, qui vivent dans des embarcations-maisons et bateaux sur le Tonlé Sap, doivent déménager sur le continent en octobre.L’ambassade du Vietnam et l’Association Khmer-Vietnam au Cambodge ont appelé à réunir les ressources communautaires au Cambodge pour aider les personnes déplacées à stabliser leur vie et à surmonter les difficultés qui s’amoncellent avec des inondations survenues ces deux dernières semaines.Des entreprises vietnamiennes telles que le groupe industriel de caoutchouc du Vietnm et Thagrico ont déployé d’énormes efforts pour soutenir le programme de reconversion professionnelle et de création d’emplois pour les travailleurs d’origine vietnamienne dans la région du Tonlé Sap. – VNA