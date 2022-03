Lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du projet de politique commerciale et de promotion des exportations du Vietnam financé par le gouvernement suisse (SwissTrade), le ministère de l'Industrie et du Commerce en coordination avec le Centre du commerce international (ITC) a organisé le 16 mars un séminaire en ligne " Consultation et recueil d'avis sur les filières et les domaines prioritaires dans l'élaboration de la Stratégie nationale d'exportation".

Lors du séminaire, des experts internationaux de l'ITC ont présenté une évaluation de la situation des exportations du Vietnam, analysé les potentiels d'exportation et formulé des recommandations sur cinq filières, notamment l'alimentation, le textile, l'électronique, des meubles et les biens environnementaux. Ils ont également avancé cinq domaines prioritaires que le Vietnam devra développer dans la prochaine période pour élaborer la Stratégie nationale d'exportation.

Selon le Dr. Alberto Armugo Pacheco, de l'équipe chargée d'élaborer la Stratégie nationale d'exportation, dans les premiers étapes de son élaboration, l'ITC a consulté le ministère de l'Industrie et du Commerce et un certain nombre de ministères, de secteurs et de représentants du secteur privé pour faire une évaluation la plus concrète sur la compétitivité du commerce vietnamien.

Actuellement, l'ITC se concentre sur l'élaboration de la stratégie pour certains secteurs et filières prioritaires. Les trois plus grandes industries d'exportation comme l'électronique, le textile et la chaussure, représentant 60% du potentiel d'exportation inexploité, peuvent donc être considérées comme des industries clés.

Le projet SwissTrade est géré par le ministère de l'Industrie et du Commerce avec le soutien technique de l’ITC. Il s'agit d'un projet phare de la coopération au développement économique de la Suisse, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de coopération 2021-2024, mis en œuvre par le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) pour soutenir les entreprises, notamment les PME à développer leurs activités commerciales plus complètes, durables et efficaces au Vietnam.- VNA