Photo : Vietjet



Hanoï (VNA) - Vietjet a annoncé lors d’une cérémonie organisée le 19 avril à Hanoï l'ouverture de nouvelles liaisons vers l'Inde, notamment Hanoï - Mumbai, Ho Chi Minh Ville - Mumbai, Phu Quoc - New Delhi et Phu Quoc - Mumbai, ce marquant le retour et l'expansion de ses opérations dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.



La cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, du président de la Chambre du peuple indien Om Birla, entres autres.



Les liaisons aériennes de Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à Mumbai seront opérées respectivement les 2 et 3 juin, avec une fréquence de 4 vols aller-retour et de 3 vols aller-retour hebdomadaires. La liaison Phu Quoc - Mumbai sera opérée avec une fréquence de 4 vols aller-retour par semaine et la liaison Phu Quoc - New Delhi, 3 vols aller-retour par semaine, à partir respectivement du 8 septembre et du 9 septembre 2022.



Vietjet exploite actuellement deux liaisons commerciales régulières reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à New Delhi, sans compter les vols charters du Vietnam à Bodh Gaya. Les deux liaisons Ho Chi Minh-Ville/Hanoi - New Delhi seront effectuées à partir du 29 avril et du 30 avril, respectivement, avec une fréquence de 3 aller-retour par semaine.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et le président de la Chambre du peuple indien Om Birla assistent à la cérémonie d'ouverture de nouvelles lignes aériennes Vietnam-Inde. Photo : Vietjet



Dinh Viet Phuong, PDG de Vietjet, a déclaré que les liaisons entre le Vietnam et l'Inde continueraient d'ouvrir de nombreuses opportunités pour le tourisme, le commerce et la promotion de l’économie entre les deux pays. L'expansion du réseau de vols vers l'Inde démontre également l'engagement de Vietjet à continuer d'offrir davantage d'opportunités de voyage pour aider les passagers à voyager facilement grâce à son vaste réseau de lignes aériennes à travers l'Asie-Pacifique.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.



En 2022, Vietjet Air compte étendre son réseau de vols internationaux vers de nouvelles destinations en Europe et en Australie.-VNA