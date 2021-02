M. Tran Thanh Man (3e à gauche) présente des cadeaux Tet au commandement de la 9e zone militaire. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres responsables locaux sont venus le 10 février offrir des cadeaux au commandement de la 9e zone militaire dans la ville de Can Tho (Sud), à l’approche du Nouvel An lunaire 2021.

Tran Thanh Man a apprécié les résultats et contributions marquants des cadres et soldats des forces armées de la 9e zone militaire pour garantir fermement la défense et la sécurité nationales dans la région Sud-Ouest ; la coopération active avec le Parti, l'État et des localités dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la résilience aux catastrophes naturelles et le développement socio-économique du delta du Mékong.

Concernant les missions en 2021, Tran Thanh Man a demandé au commandement de la 9e zone militaire de mener à bien le travail politique et idéologique dans toute l'armée ; de saisir fermement la situation des forces hostiles, les crimes au pays, en particulier les crimes de haute technologie, les crimes liés à la drogue ...

Depuis le début de 2020, le commandement de la 9e zone militaire a reçu près de 30.000 Vietnamiens et étrangers mis en quarantaine.

Le même jour, le ministre des Finances Dinh Tien Dung, a rendu visite au Centre de soins de soldats blessés de Nho Quan au district éponyme, province de Ninh Binh (Nord) pour offrir des cadeaux et formuler les vœux du Têt du Buffle à son personnel et aux soldats blessés.

Le ministre des Finances Dinh Tien Dung (debout), a rendu visite ; offert des cadeaux et formulé des vœux du Tet du Buffle aux soldats blessés et malades et au personnel au Centre de soins des soldats blessés Nho Quan. Photo : VNA

Le ministre a encouragé le personnel dudit centre à surmonter les difficultés pour mieux s'acquitter de ses tâches de soigner des soldats blessés et des personnes bénéficiaires de politiques.

Le Centre de soins de soldats blessés de Nho Quan prend en charge 137 soldats blessés, malades, enfants de personnes infectées par l'agent orange / dioxine. - VNA