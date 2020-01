Des dirigeants du Parti, de l’Etat et de ville de Hanoï plantent des arbres à la cité royale de Thang Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel an lunaire, des dirigeants du Parti, de l’Etat et de la ville de Hanoï se sont rendus mardi (4e jour de l’année du Rat) à la cité impériale de Thang Long, à Hanoï, pour brûler des bâtonnets d’encens et planter des arbres à la mémoire des rois et des anciens qui avaient acquis des mérites à l’égard du pays.



L’événement a vu la participation de Tran Quoc Vuong, permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), de Pham Minh Chinh, secrétaire du CC et chef de la commission d'organisation du CC du PCV, ainsi que de nombreux dirigeants, représentants des ministères et organes du ressort central et des autorités de Hanoï.

Il s’agit d’une activité annuelle organisée à l’occasion du Nouvel an lunaire en vue de reconnaître des mérites des rois et des anciens, contribuant aussi à encourager les jeunes générations à penser à la source, à préserver de belles valeurs de la nation, à protéger et promouvoir les valeurs historiques comme culturelles de la cité impériale de Thang Long.



Après la cérémonie d’offrande d’encens, des dirigeants du Parti, de l’Etat et de ville de Hanoï ont planté des arbres et remis des cadeaux du secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong au personnel du comité de gestion des vestiges de la cité impériale de Thang Long. -VNA