Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient de demander à celui de la Sécurité publique de rechercher des pirates informatiques qui ont attaqué le système délivrant des certificats d'identification de véhicule avec QR code.

Le 26 juillet, la Direction des routes du Vietnam avait informé le ministère des Transports de la situation des cyberattaques sur le logiciel qui enregistre le certificat d'identification du véhicule avec le code QR pour le transport de marchandises.

À la suite de ces cyberattaques, le système à l'adresse http://luongxanh.drvn.gov.vn se bloque souvent et s'interrompt. Le personnel de manutention des Services des transports ne peut pas approuver la demande et l'unité de transport ne peut pas accéder au système pour s'inscrire pendant de nombreuses heures, ce qui cause une grande frustration.-VNA