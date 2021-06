Le journaliste Jaroslav Picka (à gauche) présente ses photos aux visiteurs de l'exposition. Photo : VNA

Prague (VNA) - Une exposition de photos sur l’homme et la nature du Vietnam à travers l'objectif du journaliste tchèque chevronné Jaroslav Picka a été inaugurée le 23 juin dans la ville de Rakovník, dans le centre de la République tchèque.

Plus de 60 photos les plus typiques des archives des milliers de photos prises par le journaliste Picka (également entomologiste) de 1986 à 2008 lors de ses 26 visites au Vietnam sont affichées, créant une opportunité pour le public tchèque de mieux comprendre le pays d'Asie du Sud-Est.

Lors du vernissage de l'exposition, le journaliste de 87 ans a fait une présentation sur la vie et les paysages naturels de nombreuses localités du Vietnam telles que Hanoï, Ha Long, Nha Trang, Ho Chi Minh-Ville... à travers les clichés, mettant en valeur la biodiversité et la richesse de l'écosystème de la flore et de la faune de ce pays asiatique.

Le journaliste Jaroslav Picka apporte également un soutien inconditionnel à la communauté des Vietnamiens depuis de nombreuses années dans divers domaines afin de l'aider à mieux s'intégrer dans la vie sociale en République tchèque.

L'exposition durera jusqu'au 17 septembre. -VNA