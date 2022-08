Hanoï (VNA) - L'université VinUni vient d'annoncer le premier programme doctoral en informatique, axé sur les technologiques qui seront déterminantes pour l’avenir. Les candidats retenus recevront des bourses et des salaires versés tout au long de leur formation, d'une valeur s'élevant à 1,2 milliard de dôngs par personne par an.



Le programme de doctorat en informatique de VinUni ouvrira son premier cours en 2022, en se concentrant sur des domaines interdisciplinaires aux applications concrètes tels que : la santé intelligente (Smart Health), la transformation verte (Green Transformation), la transformation numérique (Digital Transformation), mais aussi l’optimisation, les matériels de nouvelle génération, le changement climatique et le développement durable…



Après avoir été admis, les doctorants recevront le parrainage de VinUni couvrant 100% de leurs frais de scolarité pendant leurs études (40.000 USD/an), et un salaire de 1.000 USD/mois pour leur travail en tant qu’assistant de recherches ou d'enseignement à VinUni.



Travailler dans des universités prestigieuses



Les boursiers auront un à deux ans d'échange de recherche à l’étranger et travailleront dans des universités prestigieuses de premier rang dans le domaine de l'informatique telles que l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, l’Université de Californie, Berkeley, l'Université de Cornell, l’Université de Stanford, l’Université de Californie, Los Angeles, l’Université Monash, l’Université de technologie de Sydney…



Durant leurs études à l'étranger, les doctorants se verront accorder une bourse de frais de subsistance pouvant atteindre 25.000 USD/an par VinUni.



En plus de bourses, de salaires et de subventions attractifs, le programme propose aux doctorants d’être guidés et formés par des professeurs prestigieux d'universités de rang mondial.



Parmi eux, on peut citer Wray Buntine, directeur du programme et chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement d'images ; Omar Yaghi, de l’Université de Californie, Berkeley, lauréat du Grand Prix VinFuture et top 5 des chimistes les plus cités au monde ; Laurent El Ghaoui, directeur de l'Institut d'ingénierie et d'informatique VinUni, top 0,3% des scientifiques les plus cités au monde dans le domaine du génie industriel et de l'automatisation ; Dô Ngoc Minh, vice-président honoraire de VinUni ; les Professeurs distingués Thomas et Margaret Huang en traitement du signal et science des données au Département de génie électrique et informatique de l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign…



Dix meilleurs candidats pour la première promotion



À propos des objectifs du programme, le Professeur Laurent El Ghaoui, directeur de l'Institut d'ingénierie et d'informatique de VinUni, a déclaré : "VinUni vise à former des chercheurs professionnels capables de développer et de transférer de nouvelles connaissances pour avoir de nouvelles avancées, ayant une grande valeur pratique et un impact significatif pour la communauté".



Pour la première promotion, VinUni sélectionnera les dix meilleurs candidats. Pour postuler au programme, les candidats doivent satisfaire les normes du ministère de l'Éducation et de la Formation et avoir un score IELTS minimum de 6,5. En particulier, ils doivent réussir l'entretien selon les critères d'évaluation AACC uniques de VinUni, comprenant notamment des qualités académiques exceptionnelles, une motivation sans faille, une pensée créative et une capacité de résilience.



Le programme acceptera les demandes d'inscription jusqu'au 30 août 2022. Les candidats intéressés peuvent visiter le site web de VinUni : https://vinuni.edu.vn/phd pour en savoir plus.



VinUni est une université d'élite privée et à but non lucratif fondée par Vingroup, avec l'aspiration de former des talents pour l'avenir et de contribuer au développement du pays avec une excellente université de classe mondiale.



L’université VinUni dont le siège se trouve à Hanoï s'est associé à deux des 20 meilleures universités mondiales, l'Université Cornell et l'Université de Pennsylvanie, pour établir les normes les plus élevées en matière de recherche, d'enseignement, d'emploi et de perspectives internationales.



Le programme de doctorat en informatique est l'un des maillons importants de l'orientation de VinUni pour devenir une université qui promeut l'innovation et la recherche de pointe. - CVN/VNA

